Иерарх обрекает престарелого священника практически на голодную смерть, считают верующие Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Епископ Пармен, глава Троицкой и Южноуральской епархии, распорядился выселить из дома 77-летнего священника. Фактически отца Иоанна и его жену выселяют на улицу, сообщили «URA.RU» прихожане. Четыре месяца назад престарелый священник не позволил Пармену вскрыть могилу местночтимой святой Евдокии Чудиновской (Дунюшки).

«Пришло распоряжение, что 18 декабря приедет свита Пармена, чтоб описать епархиальное имущество. В том числе дом, который сейчас отец Иоанн вынужден делить со вновь назначенным настоятелем. Причем дом, принадлежавший епархии, сгорел еще в 1999 году», — рассказала «URA.RU» прихожанка Елена.

По ее словам, нынешний дом построили на пожертвования прихожан, он является неузаконенной постройкой. «У батюшки уже успели отобрать стиральную машину и даже люстру, которые уж точно не епархиальное имущество, — добавила Елена. — Отца Иоанна переводят почетным настоятелем в Троицк, где ему негде и не на что жить».

Отец Иоанн отказался комментировать происходящее. «Служил день и ночь, 30 лет, выживали вместе с прихожанами, научились корову доить — и стали никому не нужны. Мы должны ко всему относиться со смирением, но как жить дальше, Господи?» — плачет его супруга, матушка Нина. В епархии не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».

Скандал с могилой Евдокии Чудиновской (Дунюшки) разгорелся в августе. 21 августа Пармен предпринял попытку вскрыть могилу и перевезти останки в строящийся монастырь. Но местные жители не дали этого сделать.