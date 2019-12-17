Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь отказались встречаться с дипломатами из России

Посол Британии в РФ сделал громкое заявление по «делу Скрипалей» Фото: pixabay.com / Pixabay License

новость из сюжета Отношения России и Британии после отравления Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия наотрез отказываются от общения с дипломатами и журналистами из России. Об этом заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

«Они оба живы. Они не хотят общаться с российскими журналистами и дипломатами. Это ее и его выбор. Они свободные люди. И наша задача — защитить их», — сообщил он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Отвечая на вопрос, почему британское посольство не предоставляет доступ к Скрипалям, о чем просит российское посольство, посол сказал: «Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы, собственно, передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям». «Скрипали решили не встречаться с представителями российского посольства. Опять же это их выбор», — добавил высокопоставленный британский дипломат.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По данным британских властей, их отравили ядовитым веществом «Новичок». Почти сразу после инцидента Лондон обвинил во всем Россию, в то время как Москва впоследствии неоднократно опровергала какую-либо причастность к произошедшему. 2 августа, как напоминает RT, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против РФ из-за «дела Скрипалей».

Позднее сообщалось, что британская полиция не смогла получить доказательства причастности президента России Владимира Путина и властей РФ к отравлению Скрипалей.