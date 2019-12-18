Ройзман решил вернуться в Госдуму без предвыборной программы

Евгений Ройзман рассказал о своих политических планах в эфире телеканала «Дождь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не собирается составлять предвыборную программу в ходе борьбы за кресло депутата Госдумы в 2021 году. По мнению бывшего градоначальника, победить на выборах он легко сможет и без нее.

«Слушайте, а что у меня программа, какая программа? То, что делать, я знаю, мне зачем программа, работать с людьми никто так не работает, у меня за прошлое мое депутатство сорок тысяч человек прошло через приемную, то есть я эту работу знаю лучше других. Какая программа, программу можно вот сейчас, в течение пятнадцати минут накидать, но ты же будешь работать не с программой, а с живыми людьми», — заявил он в эфире телеканала «Дождь». Ройзман выразил уверенность, что будет допущен до выборов в Госдуму и сумеет одержать на них уверенную победу над своими конкурентами.

Ранее Ройзман публично объявил о намерении выдвинуться в Госдуму РФ. Мандат депутата нижней палаты российского парламента нужен политику, чтобы получить официальный статус. Однако политолог Ростислав Туровский сомневается в том, что экс-мэр Екатеринбурга не только сможет выиграть выборы, но и вообще будет зарегистрирован в качестве кандидата. Скорее всего, Ройзману для участия в кампании придется собирать подписи избирателей, а сделать это качественно у бывшего главы уральской столицы и его соратников может не получиться.

Ройзман с декабря 2003 года по декабрь 2007 был депутатом Государственной думы 4-го созыва от одномандатного Орджоникидзевского округа Свердловской области, получив на выборах около 40% голосов избирателей. Он входил в комитет Госдумы по безопасности и комиссии Госдумы по проблемам Северного Кавказа. Будучи депутатом, работал в составе правительственной комисси по противодействию наркотикам.