Олигарх Пумпянский избавляется от своих активов в США

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Годовое общее собрание СОСПП в Президентском центре Б.Н. Ельцина. Екатеринбург , пумпянский дмитрий
Дмитрий Пумпянский является одним из самых влиятельных бизнесменов Урала, владельцем ТМК и Группы СинараФото: Анна Майорова © URA.RU

Олигарх Дмитрий Пумпянский продает предприятия «Трубной металлургической компании» (ТМК) в Северной Америке. Сделку одобрило Министерство юстиции США, сообщает сайт компании.

«ТМК ожидает, что сделка по продаже IPSCO Tubulars Inc. будет завершена в самое ближайшее время», — говорится в сообщении. Договор с итальянским производителем труб о продаже всех акций дочерней компании ТМК — Ipsco Tubulars за 1,2 млрд долларов был подписан еще 22 марта. Согласование с Минюстом США является обязательной процедурой для сделок, которые могут повлиять на уровень конкуренции на рынке.

По данным газеты «Ведомости», инвесторы положительно восприняли эту новость. В результате акции ТМК на Московской фондовой бирже подорожали на 13% к 11:00 по московскому времени, а капитализация компании составила 60 млрд руб.

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