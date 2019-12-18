Олигарх Пумпянский избавляется от своих активов в США

Олигарх Дмитрий Пумпянский продает предприятия «Трубной металлургической компании» (ТМК) в Северной Америке. Сделку одобрило Министерство юстиции США, сообщает сайт компании.
«ТМК ожидает, что сделка по продаже IPSCO Tubulars Inc. будет завершена в самое ближайшее время», — говорится в сообщении. Договор с итальянским производителем труб о продаже всех акций дочерней компании ТМК — Ipsco Tubulars за 1,2 млрд долларов был подписан еще 22 марта. Согласование с Минюстом США является обязательной процедурой для сделок, которые могут повлиять на уровень конкуренции на рынке.
По данным газеты «Ведомости», инвесторы положительно восприняли эту новость. В результате акции ТМК на Московской фондовой бирже подорожали на 13% к 11:00 по московскому времени, а капитализация компании составила 60 млрд руб.