«Уральские пельмени» признались, почему на самом деле Юлия Михалкова покинула проект

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» покинула коллектив потому, что внешность для нее стала превыше работы. Об этом заявил участник проекта Роман Постовалов.
«У Юлии [Михалковой], как мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность», — цитирует «Комсомольская правда» Романа Постовалова. По его мнению, больше, чем о работе, Михалкова думала о том, «как волосы лежат и ногти блестят».
Ранее, помимо Юлии Михалковой, от «Уральских пельменей» отделились еще два участника — Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Однако слухи о распаде команды в коллективе развеяли. По словам директора «Уральских пельменей» Сергея Исаева, контракт не продлен только с Михалковой, при этом остальные участники до сих пор вместе, но работают только на концертах в Москве и Екатеринбурге.
Получить комментарий Юлии Михалковой на момент написания новости «URA.RU» не удалось. Однако ранее Михалкова заявляла, что покинула проект «Уральские пельмени» из-за того, что переросла его.