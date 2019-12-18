«Уральские пельмени» признались, почему на самом деле Юлия Михалкова покинула проект

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Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
По мнению участников шоу «Уральские пельмени», Юлию Михалкову слишком стала волновать ее внешностьФото: Анна Майорова © URA.RU
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Раскол в «Уральских пельменях»

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» покинула коллектив потому, что внешность для нее стала превыше работы. Об этом заявил участник проекта Роман Постовалов.

«У Юлии [Михалковой], как мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность», — цитирует «Комсомольская правда» Романа Постовалова. По его мнению, больше, чем о работе, Михалкова думала о том, «как волосы лежат и ногти блестят».

Ранее, помимо Юлии Михалковой, от «Уральских пельменей» отделились еще два участника — Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Однако слухи о распаде команды в коллективе развеяли. По словам директора «Уральских пельменей» Сергея Исаева, контракт не продлен только с Михалковой, при этом остальные участники до сих пор вместе, но работают только на концертах в Москве и Екатеринбурге.

Получить комментарий Юлии Михалковой на момент написания новости «URA.RU» не удалось. Однако ранее Михалкова заявляла, что покинула проект «Уральские пельмени» из-за того, что переросла его.

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