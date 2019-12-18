Тюменцы заподозрили сотрудника мэрии в мошенничестве

Представившийся работником администрации Тюмени мужчина предложил решить проблемы с оформлением земли Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Владельцы домов — самостроев в тюменском микрорайоне «Тура» заподозрили мужчину, представляющимся работником городской администрации, в мошенничестве. Об этом «URA.RU» сообщили жители микрорайона.

«Назвался Ринатом Хаировым. Ездит по поселку, фотографирует наши дома и предлагает помочь оформить их в собственность, намекает на „связи“. В этом вопросе нам не смогли ранее помочь ни депутаты, ни чиновники различного уровня», — рассказали они агентству. Часть из коттеджей уже предписали пустить под снос. Официальная позиция — оформление около 90 участков с возведенными после 2006 года самостроями в собственность на данный момент невозможно — это противоречит федеральному Жилищному кодексу.

Однако Ринат Хаиров отмечает, что проблему могут решить его юристы. «У нас все по закону, пусть обращаются. Но мои юристы могут оказать квалифицированную помощь», — сообщил он «URA.RU». И подтвердил, что работает в администрации, возглавляет ТОС «4 микрорайон». Занимающийся вопросом узаконивания домов в этом районе депутат Сергей Медведев отметил, что он не знает такого человека и усомнился в законности его методов.

В администрации Тюмени не смогли оперативно прокомментировать, есть ли у них сотрудник с таким именем, послан официальный запрос. На сайте мэрии нет ни такого сотрудника, ни ТОС «4 микрорайон». Некоммерческая организация с таким названием отражена на портале общественных объединений Тюменской области. Однако, согласно данным их открытых систем, она ликвидирована в 2012 году.