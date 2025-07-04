На федеральной трассе в Тюменской области введены ограничения

Ограничения введены из-за ДТП
На 292-м километре трассы Тюмень — Омск вечером 5 июля введено реверсивное движение. Об ограничении сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 292-й километр в Ишимском районе организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
Причиной ограничений стало ДТП на дороге. Водителей просят учитывать информацию, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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