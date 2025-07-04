04 июля 2025

На федеральной трассе в Тюменской области введены ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения введены из-за ДТП
Ограничения введены из-за ДТП Фото:

На 292-м километре трассы Тюмень — Омск вечером 5 июля введено реверсивное движение. Об ограничении сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 292-й километр в Ишимском районе организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Причиной ограничений стало ДТП на дороге. Водителей просят учитывать информацию, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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На 292-м километре трассы Тюмень — Омск вечером 5 июля введено реверсивное движение. Об ограничении сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-402 292-й километр в Ишимском районе организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении. Причиной ограничений стало ДТП на дороге. Водителей просят учитывать информацию, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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