На трассе Тюмень — Курган произошло массовое ДТП, есть погибший

На 173-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень в Тюменском районе произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб один человек и еще пятеро получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Тюменской области.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. От удара обе легковые машины отбросило на два грузовика — MAN и Hyundai. «В ДТП погиб 40-летний пассажир „Фольксвагена“. Ранения получили водитель и трое пассажиров „Шкоды“, а также водитель „Фольксвагена“, — сообщается в telegram-канале ведомства.
В настоящее время движение на участке федеральной автодороги частично ограничено, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГАИ регулируют проезд транспорта и продолжают работать на месте происшествия.
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