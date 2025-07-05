На трассе Тюмень — Курган произошло массовое ДТП, есть погибший

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Из-за аварии движение по федеральной автодороги Курган-Тюмень частично ограничено
Из-за аварии движение по федеральной автодороги Курган-Тюмень частично ограничено Фото:

На 173-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень в Тюменском районе произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб один человек и еще пятеро получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Тюменской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. От удара обе легковые машины отбросило на два грузовика — MAN и Hyundai. «В ДТП погиб 40-летний пассажир „Фольксвагена“. Ранения получили водитель и трое пассажиров „Шкоды“, а также водитель „Фольксвагена“, — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время движение на участке федеральной автодороги частично ограничено, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГАИ регулируют проезд транспорта и продолжают работать на месте происшествия.

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На 173-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень в Тюменском районе произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб один человек и еще пятеро получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Тюменской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. От удара обе легковые машины отбросило на два грузовика — MAN и Hyundai. «В ДТП погиб 40-летний пассажир „Фольксвагена“. Ранения получили водитель и трое пассажиров „Шкоды“, а также водитель „Фольксвагена“, — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время движение на участке федеральной автодороги частично ограничено, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГАИ регулируют проезд транспорта и продолжают работать на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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