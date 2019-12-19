Журналистка Екатерина Цыганкова из Екатеринбурга стала самым популярным гостем пресс-конференции президента РФ Владимира Путина до начала мероприятия. Девушка нарядилась сотрудником екатеринбургского метро, заинтриговав коллег-телевизионщиков.
Присутствующие обратили внимание на Цыганкову в холле перед главным залом Центра международной торговли, где состоится пресс-конференция Путина. Журналистка «Четвертого канала» пришла на встречу в оранжевом жилете и каске с надписью «Екатеринбургский метрополитен». Многочисленные телерепортеры интересовались у девушки, что означает ее облик. По словам Цыганковой, на пресс-конференции она хочет поднять проблему метро столицы Урала.
За день до мероприятия журналистка объявила, что спросит у Путина, когда в Екатеринбурге появится вторая ветка метро. Цыганкову беспокоит, что в таком большом городе по-прежнему нет широкой сети метрополитена.
Согласно новым правилам пресс-конференции, журналистам рекомендовано придерживаться серьезного стиля и приносить с собой плакаты формата не более А3. Всего на мероприятие аккредитованы 1895 журналистов.