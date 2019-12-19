Уральская журналистка стала самым популярным участником пресс-конференции Путина. ФОТО

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12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой, турецкий флаг
На пресс-конференцию Владимира Путина съехались почти 2 тысячи журналистовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка Екатерина Цыганкова из Екатеринбурга стала самым популярным гостем пресс-конференции президента РФ Владимира Путина до начала мероприятия. Девушка нарядилась сотрудником екатеринбургского метро, заинтриговав коллег-телевизионщиков.

Присутствующие обратили внимание на Цыганкову в холле перед главным залом Центра международной торговли, где состоится пресс-конференция Путина. Журналистка «Четвертого канала» пришла на встречу в оранжевом жилете и каске с надписью «Екатеринбургский метрополитен». Многочисленные телерепортеры интересовались у девушки, что означает ее облик. По словам Цыганковой, на пресс-конференции она хочет поднять проблему метро столицы Урала.

За день до мероприятия журналистка объявила, что спросит у Путина, когда в Екатеринбурге появится вторая ветка метро. Цыганкову беспокоит, что в таком большом городе по-прежнему нет широкой сети метрополитена.

Согласно новым правилам пресс-конференции, журналистам рекомендовано придерживаться серьезного стиля и приносить с собой плакаты формата не более А3. Всего на мероприятие аккредитованы 1895 журналистов.

Фото: «URA.RU»

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