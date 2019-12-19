Ямальцы перед Новым годом получат двойные пенсии и пособия

Губернатор Дмитрий Артюхов распорядился выплатить пособия и пенсии за январь до конца 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Получить региональные социальные выплаты за январь 2020 года жители Ямала смогут до конца этого года. Как следует из распоряжения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, речь идет обо всех пособиях, выплачиваемых из окружного бюджета.

«Произвести перечисление средств в муниципальные районы и городские округа, — говорится в документе. — Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе обеспечить предоставление выплат <…> до 31 декабря 2019 года». Перечислять деньги в муниципалитеты будет окружной департамент соцзащиты населения.

До нового года получат пенсии ямальцы, чьи дети погибли или умерли во время вооруженных конфликтов или военной службы, а также нетрудоспособные пенсионеры и инвалиды. Пособия будут выплачены ямальцам, ведущим традиционную хозяйственную деятельность («кочевые»), родителям или усыновителям детей-инвалидов, опекунам взрослых нетрудоспособных граждан, малоимущим семьям, имеющим трех и более детей, а также тем, кто получает дополнительные выплаты за особые заслуги перед округом.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО в течение последних месяцев наблюдались перебои с выплатами детских социальных пособий из федерального бюджета. Выяснилось, что денег у Москвы регион запросил втрое меньше, чем нужно было нуждающимся в поддержке, поэтому региональные власти запрашивали дополнительное финансирование.