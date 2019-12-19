18 декабря 2019
17 декабря 2019

Рабочему, разбившему Rolls-Royce челябинскому олигарху, списали долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Аристов, Роллс-Ройс Rolls-Royce. Челябинск, rolls-royce, автомобиль, аристов александр, машина
За ремонт машины Александра Аристова (на фото) насчитали три миллиона рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области списал долги рабочего Владислава Кантемирова, признанного банкротом из-за задолженности в три миллиона рублей в счет ремонта Rolls-Royce олигарха Александра Аристова. Решение опубликовано в базе данных суда и вступило в силу.

«Завершить процедуру реализации имущества должника — гражданина Кантемирова Владислава. Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина», — говорится в решении суда.

Хотя документ вступает в силу после опубликования, он может быть обжалован в течение десяти дней в Восемнадцатом арбитражном суде. Как именно списали долги, пока не указывается. Мотивировочная часть будет опубликована позже. Получить комментарий представителей Челябинского электрометаллургического комбината, выступившему истцом в суде, не удалось.

Резонансное ДТП произошло в феврале 2016 года на перекрестке улиц Доватора и Воровского в Челябинске. «ВАЗ-2114» рабочего выскочил на красный и врезался в «Роллс-Ройс» Аристова. Сам олигарх отказался от претензий к виновнику аварию, но иск к нему подали юристы ОАО «ЧЭМК». Лимузин был зарегистрирован на предприятие, а Аристов является основным совладельцем комбината и руководит советом директоров.

Вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, взял под личную защиту Кантемирова и даже платил за него алименты его дочери — пока той не исполнилось 18 лет. Самого рабочего позже поймали пьяным за рулем.

Кантемирову насчитали долг в три миллиона рублей, а когда он заявил, что платить не может, признали банкротом.

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Ссылки по теме
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