В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Red Wings. Лайнер вылетел из Екатеринбурга в московский аэропорт Домодедово, но был вынужден вернуться.
«Борт Airbus А321 VPBWS, рейс RVZ-9022 вылетел из Екатеринбурга с целью перегона в аэропорт Домодедово. На борту находилось три члена экипажа. Сработала сигнализация о сбое персонального компьютера. Через 35 минут после взлета борт произвел благополучную посадку», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
«Рейс WZ-9022, следовавший из Екатеринбурга в Москву, вскоре после вылета вернулся в пункт вылета. На борту находилось три члена экипажа. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — прокомментировали инцидент в пресс-службе Кольцово.