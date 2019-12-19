В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет

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Аэропорт
Из-за сигнала тревоги самолет вернулся в КольцовоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Red Wings. Лайнер вылетел из Екатеринбурга в московский аэропорт Домодедово, но был вынужден вернуться.

«Борт Airbus А321 VPBWS, рейс RVZ-9022 вылетел из Екатеринбурга с целью перегона в аэропорт Домодедово. На борту находилось три члена экипажа. Сработала сигнализация о сбое персонального компьютера. Через 35 минут после взлета борт произвел благополучную посадку», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

«Рейс WZ-9022, следовавший из Екатеринбурга в Москву, вскоре после вылета вернулся в пункт вылета. На борту находилось три члена экипажа. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — прокомментировали инцидент в пресс-службе Кольцово.

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