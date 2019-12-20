В Яндекс.Такси отреагировали на новогоднюю забастовку водителей в Тюмени

Тюменцам обещают, что в новогоднюю ночь проблем с такси не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В новогоднюю ночь у тюменцев не будет проблем с вызовом такси из-за протеста водителей. В пресс-службе Яндекс.Такси «URA.RU» заявили, что машин хватит на всех. Ранее один из инсайдеров рассказал агентству о том, что тюменские таксисты в ночь с 31 декабря на 1 января собираются массово не выйти на работу.

«Мы не планируем менять тарифы. Однако цена поездки зависит не только от тарифа, но и от маршрута, от пробок по пути и от того, сколько свободных машин доступно для выполнения заказа. Цена поездки формируется автоматически ровно в тот момент, когда пользователь ее заказывает», — рассказала «URA.RU» представитель компании «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова.

По ее словам, в Тюмени будет достаточно водителей, потому что в новогоднюю ночь можно неплохо заработать из-за коэффициента высокого спроса. Например, сразу после боя курантов поездка будет стоить намного дороже, чем, к примеру, в два часа ночи.

Ранее «URA.RU» писало о том, что тюменские таксисты не хотят работать в новогоднюю ночь из-за невыгодных тарифов.

Ранее с аналогичным заявлением выступили таксисты в ХМАО. Это связано с тем, что «Яндекс.Такси» анонсировал повышение стоимости рабочей смены для водителей, что делает их работу не выгодной.