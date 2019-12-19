18 декабря 2019
17 декабря 2019

В новогоднюю ночь тюменцы могут остаться без такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские таксисты не планируют работать в праздничную ночьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменцы в ночь с 31 декабря на 1 января рискуют остаться без услуг популярного перевозчика Яндекс.Такси. Об этом «URA.RU» на условиях анонимности сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией. По его словам, таксисты не хотят работать в новогоднюю ночь из-за новых тарифов.

«Там сейчас тарифы поменяли. Поездка может занимать час-полтора, а заплатят по факту рублей 135. В Новый год, конечно, двойные тарифы будут, но по деньгам все равно выйдет мало. К тому же, добавили штрафы. Например, если с линии сошел по делам, взял перерыв, то снимают какую-то сумму денег», — рассказал источник агентству.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы Яндекс.Такси «URA.RU» не удалось: туда направлен запрос на получение информации.

Ранее «URA.RU» писало о том, что из-за недовольства новыми тарифами тюменские таксисты в час пик перестали выходить на работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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