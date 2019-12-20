Известный уральский врач покидает Зауралье

Директор Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» (РНЦ «ВТО») имени академика Г.А. Илизарова в Кургане Александр Губин в ближайшее время покинет эту должность, сообщили «URA.RU» сразу несколько информированных источников.
«Губин уезжает из Кургана. Ему предложили должность в Москве», — рассказал один из инсайдеров. По его данным, временно возглавлять центр Илизарова будет один из заместителей Губина, пока министерство здравоохранения официально не назначит нового руководителя.
Получить оперативные комментарии Губина «URA.RU» не удалось. В его приемной предложили обратиться за комментариями в отдел маркетинга, в котором заявили, что официальная информация появится позже.
Также стало известно, что президиум научного совета Минздрава России рекомендовал сформировать на базе РНЦ «ВТО» национальный медицинский исследовательский центр по профилю «травматология и ортопедия». Пока в России действует только один национальный медицинский исследовательский центр травматолого-ортопедического профиля — ЦИТО им. Н.Н.Приорова. Информация об этом уже опубликована на сайте РНЦ «ВТО».
Губин переехал из Санкт-Петербурга в Курган и возглавил РНЦ «ВТО» в 2010 году. Он также является главным внештатным ортопедом-травматологом УРФО и доктором медицинских наук. Кроме того, Губин — сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курганской области. Перед выборами президента России в 2018 году он стал доверенным лицом Владимира Путина в Зауралье и входил в его предвыборный штаб.