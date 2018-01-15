22:24 15 января 2018 0

ОНФ, начиная с 2012 года, работал с доверенными лицами Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 60 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) вошли в число доверенных лиц президента России Владимира Путина, принимающего участие в выборах главы государства 18 марта. В их числе члены центрального и региональных штабов движения, сообщает пресс-служба ОНФ.

В список вошли член Центрального штаба ОНФ, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева; сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской области Анастасия Немец — известная в регионе общественница, эксперт по «Доступной среде» и защите прав инвалидов. От Зауралья в число доверенных лиц попал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курганской области Александр Губин — директор Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова». От Челябинской области — сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Лукин, главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Пермский край предстааляет член регионального штаба ОНФ Анастасия Гилева — президент общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить». Югру — сопредседатель регионального штаба ОНФ в ХМАО Лариса Белоцерковцева главный врач Сургутского клинического перинатального центра.

«ОНФ, начиная с 2012 года, работал с доверенными лицами Владимира Путина. В список доверенных лиц ююю вошли в том числе многие наши активисты, те, кто все эти годы был в повестке президента и контролировал выполнение его указов», — отметила сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Ранее ЦИК зарегистрировал первую часть списка доверенных лиц Владимира Путина, состоящую из 259 человек. Окончательно список будет сформирован до конца января. Ожидается, что у Путина может быть до 600 доверенных лиц.