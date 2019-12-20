Разобрали на цитаты: как западные СМИ освещали пресс-конференцию Путина

Владимир Путин ответил на вопросы российских и иностранных журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина вызвала большой интерес у зарубежных СМИ. Издания западных стран разобрали выступление российского лидера на цитаты, причем, все они затронули разные вопросы, сообщает НТВ.

По данным российского телеканала, американские издания уделили особенное внимание заявлению Путина о возможности внесения изменений в Конституцию РФ. В ходе выступления глава государства отметил, что можно было бы отменить оговорку «подряд» касательно сроков правления президента. Их также заинтересовало высказывание Путина про импичмент американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что обвинения демократов являются абсолютно надуманными. Политические противники Трампа просто пытаются «отыграться» за поражение в прошлых выборах, считает он.

Так, материал, посвященный большой пресс-конференции Путина, вышел в The New York Times с заголовком «Путин намекает на удержание власти в 2024 году и защищает Трампа от импичмента». По словам американского журналиста, президент России высмеял попытку демократов отменить выборы 2016 года и намекнул, что сам может остаться у власти еще много лет.

Репортеров шведской газеты Svenska Dagbladet взволновал взгляд российского президента на климатические изменения. Как сообщает издание, Путин выразил сомнение по поводу причины изменения климата. В своем выступлении он сказал, что степень влияния человеческого фактора на климат, по его мнению, не может быть подсчитана точно. При этом в отличие от американских журналистов их шведские коллеги написали, что Путин готов ограничить президентский срок.

15-я большая пресс-конференция Путина прошла 19 декабря. В ней приняли участие порядка 1,9 тысячи журналистов из российских и иностранных СМИ. Трансляция началась в 12:00 по московскому времени и продлилась более четырех часов, сообщает агентство Nation News.