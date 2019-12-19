В Конституцию России могут внести изменения, которые ограничат правление одного президента двумя сроками и запретят идти на третий. Такую возможность глава государства Владимир Путин допустил в ходе большой пресс-конференции.
«Можно было бы отменить оговорку про „два срока подряд“», — заявил Путин, отвечая на вопрос о том, стоит ли вносить изменения в Конституцию РФ. Президент добавил, что действующая формулировка «смущает некоторых политологов и общественных деятелей». При этом он отметил, что в основном законе можно менять все, кроме первой статьи (о наименовании и форме правления страны).
Также президент допустил возможность расширения полномочий парламента страны в рамках действующей Конституции. «Это можно делать только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии», — уточнил глава государства.
Сегодня, 19 декабря, Путин проводит 15-ю большую пресс-конференцию, в которой участвуют порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны. Трансляция началась в 12:00 по московскому времени. Предполагается, что мероприятие продлится несколько часов.