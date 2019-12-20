Родственники дятловцев просят о личной встрече с Бастрыкиным

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Фото группы Дятлова с пленки дятловцев, юдин юрий
В фонде наедятся на возобновление расследования гибели туристовФото: архив фонда памяти группы Дятлова
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Тайна перевала Дятлова

Активисты фонда памяти группы Дятлова и родственники погибших туристов попросили о личной встрече с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Об этом «URA.RU» сообщил председатель фонда памяти дятловцев Юрий Кунцевич.

«Я уверен, что Бастрыкин готов расследовать эту трагедию, но он ждет отмашки президента», — заявил адвокат фонда Дятлова Евгений Черноусов. В качестве примера подобной практики он привел дело о гибели царской семьи, которое расследует СКР.

Адвокат добавил, что в советское время расследование не было проведено должным образом. По его мнению, власти пытались его скрыть и доказательством тому является гистологическая экспертиза, пропавшая в 1959 году.

Ранее родные погибших туристов выдвинули свою версию гибели дятловцев. По их мнению к трагедии причастны военные.

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© Служба новостей «URA.RU»
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