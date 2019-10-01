Родные Игоря Дятлова уверены, что к гибели туристов в 1959 году причастны военные

Родители Игоря Дятлова были уверены в причастности военных к гибели сына Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Родные Игоря Дятлова уверены, что к гибели туристов в 1959 году в горах Северного Урала причастны военные. Об этом «URA.RU» заявила сестра Дятлова Татьяна Перминова.

Первые слухи, как только стало известно о гибели группы, были о «таинственных манси», однако родные Дятлова не верили в них, так как знали о манси по фотографиям с походов и рассказам Госи (так Игоря звали в семье).

Не поверили они и в «природные» версии: «Все, кто был в этих горах, говорят: «Ну какая там лавина или снежная доска? Или ураган? Они бывали в худших условиях, например, в походе на Приполярном Урале в 1958 году, куда ходили с Петром Бартоломеем. Ведь глупо считать, что они просто так побежали куда-то босиком, легли и замерзли. Должна же быть причина?»

По словам Татьяны, у родных Игоря была 100-процентная уверенность, что к гибели туристов причастны военные. «Родители ребят хотели получить какие-то пенсии по случаю: это у нас семья была большая, а у кого-то это был единственный кормилец, — говорит сестра Дятлова. — И ответ по поводу пенсий был: «Обращайтесь к военным».

Ранее «URA.RU» сообщало, что сестра Дятлова вместе с активистами дятловского фонда обратилась в СК, Генпрокуратуру и к президенту РФ с просьбой возбудить и расследовать уголовное дело о гибели уральских туристов-лыжников в 1959 году. Также она заявила, что родственники дятловцев не будут против эксгумации погибших, если это будет нужно для расследования.

Руководитель дятловского фонда Юрий Кунцевич и родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сестра Игоря Дятлова впервые выступила перед прессой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU