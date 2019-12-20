Экс-прокурор Ямала приступает к работе на новом месте

Указ о перестановке прокуроров на Урале был подписан президентом России 10 декабря Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Бывший прокурор Ямала Александр Герасименко, назначенный указом президента на должность Уральского транспортного прокурора, сегодня, 20 декабря, был представлен губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Уральская транспортная прокуратора — важнейший элемент правоохранительной системы не только в Свердловской области, на всей территории Урала. Поздравляю вас с этим назначением», —заявил Евгений Куйвашев. Губернатор пригласил Герасименко к совместной работе в рамках Совета общественной безопасности и координационных советов, которые действуют на территории региона. В рабочей встрече участие также принял начальник управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Дмитрий Брытков.

Указ о переводе экс-прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Герасименко на пост главы Уральской транспортной прокуроры президент России Владимир Путин подписал 10 декабря. Новым главой надзорного ведомства Ямала стал Анатолий Васильев, который с мая 2012 года состоял в должности прокурора Магаданской области.