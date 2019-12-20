Курганский врач может стать новым директором известного на весь мир лечебного центра

В РНЦ «ВТО» меняется руководство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым директором Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» (РНЦ «ВТО») имени академика Г.А. Илизарова в Кургане станет сотрудник этого учреждения Александр Бурцев. Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько информированных источников.

«Сотрудникам уже довели, что Минздрав одобрил назначение приемника [Александра] Губина. Бурцев будет полноценным директором, без приставки „исполняющий обязанности“», — рассказал один из инсайдеров. Решение о назначении стало неожиданным для некоторых работников РНЦ «ВТО», так как Бурцев не был заместителем директора и не занимал руководящую должность. Получить оперативные комментарии пресс-службы РНЦ «ВТО» и самого Бурцева «URA.RU» не удалось.

На сайте учреждения сообщается, что ортопед-вертебролог Бурцев в 2009 году окончил Военно-Медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, затем был аспирантом в РНЦ «ВТО». Он является автором 20 научных работ и публикаций. В июле Бурцев под руководством Губина защитил докторскую диссертацию. «Молодой и перспективный специалист. Один из лучших специалистов центра по позвоночнику», — охарактеризовал Бурцева один из его коллег.

РНЦ «ВТО» считается одной из визитных карточек Кургана. Этот федеральный центр известен на всю страну и далеко за ее пределами: здесь проходят обучение специалисты из многих стран, проводятся международные научно-практические конференции, а пациентами клиники часто становятся известные личности. Действующий директор РНЦ «ВТО» Александр Губин увольняется и переезжает в Москву, ранее сообщало «URA.RU».