Певец Шура после сложной операции в Кургане собирает пресс-конференцию

18:20 18 января 2018 5

Артист комфортно чувствует себя на лечении в Кургане Фото: личная страница Шуры в Instagram

Артист Шура 23 января проведет пресс-конференцию в курганском центре Илизарова совместно с директором клиники Александром Губиным. Певец решил ответить на вопросы журналистов из-за большого интереса СМИ к его персоне.

Сообщение о предстоящем мероприятии появилось сегодня на страничке Александра Медведева (настоящее имя Шуры) в Instagram. В комментариях к записи пользователи спросили, когда певец проведет свой сольный концерт в Кургане. Артист сообщил, что это случится сразу после его выписки из клиники: 1 марта в курганской филармонии.

Шура прибыл на лечение в Курган 9 января. На следующий день ему сделали сложную операцию на тазобедренном суставе. Певец признался, что, когда отошел от наркоза, «лез на стену» от боли. Однако меньше чем через неделю певец уже основал в клинике музыкальную группу.