Горбачев прокомментировал слухи об огромной пенсии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев опроверг информацию о своей пенсии в размере около 500 тысяч рублей. Такое заявление он сделал в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Как рассказал политик, вся информация о большой пенсии не соответствует действительности. Однако реальную сумму выплат Горбачев не назвал. Политик отметил, что уже не удивляется различным выдумкам в свой адрес. «Я ничему не удивляюсь. Несколько лет назад было сообщение, что я умер, а я был жив и еще жив», — сказал он «URA.RU».
Горбачев также рассказал, что сейчас находится в больнице. Накануне стало известно, что его госпитализировали с воспалением легких. В разговоре с «URA.RU» он пояснил, что причиной стала простуда.
Ранее СМИ выяснили, какую пенсию получают бывшие главы государств. Так, сообщалось, что Горбачев получает пенсию в размере порядка 40 минимальных зарплат в России, то есть около 440 тысяч в месяц.