Мария Захарова напомнила о государственном долге США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Вашингтон за введение санкций против газопровода «Северный поток-2». По ее словам, решение США говорит о том, что идеология страны не выдержала мировой конкуренции.

«Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики! Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции», — написала Захарова на своей странице в Facebook. Она считает, что это подтверждают регулярные санкции, которые вводит американское руководство.

«Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», — с иронией добавила Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил военный бюджет страны, который обязывает администрацию страны ввести санкции в отношении России, напоминает агентство Nation News. Один из пунктов документа содержит требование немедленно прекратить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока».