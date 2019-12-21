Власти Ямала потратят два миллиона рублей на северное сияние

Северное сияние станет новым туристическим брендом Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В наступающем 2020 году власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут заниматься продвижением туристического бренда «Северное сияние». Как рассказал журналистам директор окружного департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин, на развитие этого направления потратят порядка 2 млн рублей.

«Северное сияние — это направление, на которое мы делаем ставку в 2020 году, — приводит ТАСС слова чиновника. — Средства на развитие этого направления на будущий год уже заложены — порядка 2 млн рублей». В округе уверены, что могут успешно конкурировать с другими заполярными регионами России, в которых можно наблюдать красивое атмосферное явление.

Уже весной 2020 года планируется начало продаж пакетных туров на Ямал из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако как целевой рынок в округе рассматривают все крупные российские имеющие, имеющие прямое авиасообщение с Салехардом, в том числе — Екатеринбург и Тюмень.

Пакетный тур для желающих полюбоваться северным сиянием будет рассчитан на три дня. Цены будут формировать частные операторы, ожидается, что их разброс составит от 20 до 45 тысяч рублей за тур.

Ранее окружные власти планировали сделать туристическим брендом региона центр «Ямалкан», построенный в 2013 году для проведения гонок на снегоходах. Для возведения «Ямалкана» из бюджета в свое время было выделено 350 млн рублей, однако уже в 2016 году округ потребовал вернуть деньги.