Глава ПФР заявил, что пенсионеры зарабатывают по 40 тысяч рублей в месяц

По данным главы ПФР, доход работающих пенсионеров весьма неплох Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя зарплата работающих пенсионеров в России составляет 40 тысяч рублей. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов со ссылкой на данные мониторинга.

«Это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров», — обосновал соответствующие данные «Российской газете» глава ПФР.

Ранее Антон Дроздов рассказал об особом механизме индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров и напомнил, что с 2016 года индексация проводится только после увольнения. Как рассказал «URA.RU» экономист Василий Колташов, отказ ПФР от ежегодного повышения выплат работающим пенсионерам является заведомо невыгодным шагом для экономики страны.