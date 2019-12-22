Путин ответил на обвинение в манипуляции СМИ на своей пресс-конференции

Владимир Путин отметил, что для него слышать точку зрения участников пресс-конференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что не манипулирует СМИ на своей ежегодной большой пресс-конференции. Об этом он рассказал в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован в интернете.

«Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации», — объяснил глава государства. Он подчеркнул, что журналисты, которые участвуют в пресс-конференции, близко общаются с разными людьми. Исходя из этого, звучащие вопросы говорят о трендах в различных сферах. Путин также отметил, что для него слышать точку зрения участников пресс-конференции важно, так как он использует ее в дальнейшей работе.

Пресс-конференция Путина прошла 19 декабря. Российский лидер 4 часа 18 минут общался с журналистами. За это время он ответил на вопросы 57 представителей прессы.