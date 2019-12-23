«Уральские пельмени» снова подали иски к компаниям Нетиевского

«Уральские пельмени» подали два иска к компаниям, связанным с бывшим директором проекта Сергеем Нетиевским. Об этом свидетельствуют данные картотеки дел Арбитражного суда Москвы.
В одном из исков «Уральские пельмени» требуют 1,8 млн рублей от студии Нетиевского First Hand Media. Второй иск подан к компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), финансовым директором которой является Нетиевский. Предмет и основания иска не сообщаются.
Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов от комментариев отказался. «Не беспокойтесь, все нормально, так надо», — сказал «URA.RU» Орлов, уточнив, что пока в коллективе договорились не раскрывать информацию о деле. Как сообщил «URA.RU» Сергей Нетиевский, пока ему неизвестны данные об исках к его компаниям. Также он пообещал прокомментировать ситуацию позднее.
Конфликт «Уральских пельменей» с Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств из юмористического проекта. В декабре столичный арбитражный суд вернул «Уральским пельменям» два иска на общую сумму 210 миллионов рублей к ИФМ.