Кремль оценил угрозы для «Северного потока-2» после того, как швейцарская компания бросила стройку

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«Северный поток-2» будет тянуться через Балтийское море до ГерманииФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти анализируют ситуацию со строительством «Северного потока-2» после того, швейцарская компания Allseas отвела все свои суда из района прокладки газопровода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой заявил «URA.RU», что завершение проекта остается «основной целью» данного анализа.

«Надеемся, что подобные шаги не станут препятствием для строительства столь важного проекта», — ответил «URA.RU» Песков. Он добавил, что пока рано говорить о том, повлияют ли действия Allseas на сроки строительства.

Представитель Кремля также заметил, что Россия может дать ответ на санкции США, которые повлияли на процесс создания газопровода: «В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Швейцарская компания Allseas, принимавшая участие в строительстве «Северного потока-2», фактически, приостановила деятельность в проекте. Поводом для этого стали новые санкции США против российских газопроводов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что Берлин выступает против американских санкций в отношении «Северного потока — 2».

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