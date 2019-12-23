Кремль оценил угрозы для «Северного потока-2» после того, как швейцарская компания бросила стройку

Российские власти анализируют ситуацию со строительством «Северного потока-2» после того, швейцарская компания Allseas отвела все свои суда из района прокладки газопровода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой заявил «URA.RU», что завершение проекта остается «основной целью» данного анализа.
«Надеемся, что подобные шаги не станут препятствием для строительства столь важного проекта», — ответил «URA.RU» Песков. Он добавил, что пока рано говорить о том, повлияют ли действия Allseas на сроки строительства.
Представитель Кремля также заметил, что Россия может дать ответ на санкции США, которые повлияли на процесс создания газопровода: «В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Швейцарская компания Allseas, принимавшая участие в строительстве «Северного потока-2», фактически, приостановила деятельность в проекте. Поводом для этого стали новые санкции США против российских газопроводов.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что Берлин выступает против американских санкций в отношении «Северного потока — 2».