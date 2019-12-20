СМИ: Меркель объявила войну Трампу

Ранее Меркель заявила, что в Берлине готовы решительно обсуждать вопрос американских санкций против «Северного потока-2» Фото: bundeskanzlerin.de

Канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически объявила войну президенту США Дональду Трампу, когда заявила, что Берлин выступает против американских санкций в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

«Это четкое объявление войны Трампу … Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой», — цитирует агентство текст статьи немецкого издания. По словам автора статьи, канцлер ФРГ однозначно дала понять, что Берлин не поддерживает решение американского конгресса о новых санкциях против крупных инвестиционных проектов России за рубежом. Журналист издания также уверен, что строительству трубопровода не смогут помешать и проект будет завершен в ближайшее время.

Ранее в Сенате США одобрили оборонный бюджет на 738 млрд долларов, в который американские парламентарии включили пункты по противодействию России в разных сферах. Так, предполагается ввести санкции против строительства «Северного потока-2», а также оказывать военную помощь Украине, напоминает агентство Nation News. Законопроект в скором времени должен подписать президент Дональд Трамп.

«Северный поток-2» — проект, который подразумевает строительство двух веток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Общая мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против строительства неоднократно выступали Украина и некоторые страны ЕС — Польша, Латвия и Литва. В США считают, что проект угрожает интересам энергобезопасности Европы, передает RT.