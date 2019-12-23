Федору Смолову приписывают новый роман Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По предположению журналистов, бывший игрок футбольного клуба «Урал» Федор Смолов начал встречаться с внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Об этом сообщает агентство Nation News.

Молодых людей неоднократно видели вместе в театре и на других публичных мероприятиях, однако афишировать свои отношения пара не спешит. Также поводом для сплетен стали комментарии под постами знаменитостей. Юмашева оставляет эмодзи «перчика» под фотографией Смолова, а тот подчеркивает, что она это делает не первый раз.

Непродолжительное время Смолов состоял в отношениях с уроженкой Челябинской области, «Мисс Россия-2015» Софьей Никитчук, также звездный игрок показывал свою симпатию певице Ольге Бузовой. Юмашева является младшей из шести внуков Ельцина.