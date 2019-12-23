В Тюмени уволили замдиректора пансионата, где бабушку похоронили в черном пакете

91-летню Анну Бусыгину похоронили в пакете из-за жадности руководства тюменского пансионата для ветеранов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Замдиректора тюменского пансионата ветеранов войн и труда Игорь Поляков уволен со своей должности. В августе соцучреждение оказалось в центре скандала, похоронив труженицу тыла Анну Бусыгину в пластиковом пакете. Ранее свой пост был вынужден покинуть глава пансионата Владимир Максименко.

Увольнение Полякова состоялось сегодня, 23 декабря, сообщает издание «ТюменьПро» со ссылкой на собственный источник. Оперативно подтвердить эту информацию в пансионате не удалось — там не ответили на звонок «URA.RU». В департаменте социального развития Тюменской области агентству сообщили, что являются работодателем только в отношении директора учреждение — а решение об увольнении и найме работников уже принимает сам руководитель.

Как писало «URA.RU», Следственный комитет возбудил бесфигурантное уголовное дело по факту захоронения 91-летней жительницы пансионата. Кроме того, стало известно, что Поляков грозится уволить нескольких работников, которых он подозревал в утечке информации о похоронах пенсионерки, на которые руководство учреждения пожалело денег.