22 декабря 2019
21 декабря 2019
20 декабря 2019

В Тюмени уволили замдиректора пансионата, где бабушку похоронили в черном пакете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , венок, могилы, кресты, кладбище, надгробие, надгробия
91-летню Анну Бусыгину похоронили в пакете из-за жадности руководства тюменского пансионата для ветерановФото: Алексей Андронов © URA.RU

Замдиректора тюменского пансионата ветеранов войн и труда Игорь Поляков уволен со своей должности. В августе соцучреждение оказалось в центре скандала, похоронив труженицу тыла Анну Бусыгину в пластиковом пакете. Ранее свой пост был вынужден покинуть глава пансионата Владимир Максименко.

Увольнение Полякова состоялось сегодня, 23 декабря, сообщает издание «ТюменьПро» со ссылкой на собственный источник. Оперативно подтвердить эту информацию в пансионате не удалось — там не ответили на звонок «URA.RU». В департаменте социального развития Тюменской области агентству сообщили, что являются работодателем только в отношении директора учреждение — а решение об увольнении и найме работников уже принимает сам руководитель.

Как писало «URA.RU», Следственный комитет возбудил бесфигурантное уголовное дело по факту захоронения 91-летней жительницы пансионата. Кроме того, стало известно, что Поляков грозится уволить нескольких работников, которых он подозревал в утечке информации о похоронах пенсионерки, на которые руководство учреждения пожалело денег.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...