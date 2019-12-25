Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Причины падения вертолета выясняются Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Эвенкийском районе Красноярского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 «Красноярских авиалиний». Пострадали три человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, пострадали два пассажира и командир воздушного судна», — рассказал собеседник агентства. Всего на борту находились, по разным сведениям, от 24 до 29 человек.

Инцидент произошел в селе Байкит. Отмечается, что вертолет упал на бок при взлете. По предварительным данным, причиной падения стало повреждение хвостовой балки судна, попавшего в снежный вихрь. Обстоятельства падения выясняются.

Ранее в Хабаровском крае разбился истребитель Су-57 (Т-50). Летчик катапультировался, не получив серьезных травм. Одной из причин падения назвали отказ электродистанционной системы управления, сообщает телеканал «360». Для расследования причин аварии по поручению главы Минпромторга Дениса Мантурова создана специальная комиссия для расследования причин крушения, пишет argumenti.ru.