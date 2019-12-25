Выросло число пострадавших при жесткой посадке МИ-8 в Красноярском крае. ФОТО

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8
Причиной жесткой посадки стали плохие погодные условия (Архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае выросло. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Количество пострадавших выросло уже до шести человек, пишет RT. Ранее сообщалось, что пострадало три человека. У одного из пассажиров перелом ноги, командир воздушного судна госпитализирован, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Издание сообщает, что причиной аварии стало попадание вертолета в снежный вихрь, что привело к жесткой посадке. Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве также отметили, что аварийная посадка была совершена в районе населенного пункта Байкит. В МЧС добавили, что воздушное судно принадлежало компании «Красавиа».

Как писало «URA.RU», вертолет упал на бок при взлете. По предварительным данным, при падении была повреждена хвостовая балка.

Фото: telegram-канал «Подъем»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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