Зауральцы рискуют остаться без отопления из-за решения областных властей

Жители Петухово в числе первых ощутят последствия решения властей Зауралья по тарифам на тепло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В зауральском городе Петухово (население — 10 тыс. человек) поставщик тепла компания «Теплоресурс» отказывается работать из-за решения областных властей снизить тариф. Эту информацию «URA.RU» сообщил директор «Теплоресурса» Леонид Бычков.

В письме, которое направлено в адрес областного департамента госрегулирования цен и тарифов, говорится, что тариф на 2020 год утвержден ниже действующего на 7%. «Считаем снижение тарифа экономически необоснованным и абсолютно неприемлемым для нашей дальнейшей работы», — отмечается в документе (копия есть у «URA.RU»).

По словам Бычкова, на 2019 год его компании согласовали тариф, в котором была заложена прибыль предприятия на уровне 2%. «Нам давали 2% прибыли, завели на объект, где чрезвычайная ситуация, а сейчас отрезали 7%. Ставят предприятие на грань банкротства. Сейчас мы передадим муниципалитетам все свои котельные», — рассказал Бычков.

Ранее «Теплоресурс» передал в аренду властям 14 котельных в Притобольном районе, где было создано муниципальное предприятие. Компания планирует так же поступить в Петухово и Юргамыше. «Только что звонил зам районного прокурора, нам сегодня вручат предостережение. Но я сказал, что это бесполезно. Команда губернатора говорит о каких-то инвесторах, но что-то я никого не вижу, кто бы рвался на наше место», — добавил Бычков.

На момент публикации материала получить комментарий в областном департаменте госрегулирования цен и тарифов не удалось — в приемной не ответили на звонки. Ранее «URA.RU» сообщало, что подобное решение по тарифам власти Зауралья приняли также в электро- и водоснабжении. В частности, платеж за электроэнергию для населения сохранен на уровне 2019 года, а для категории «прочие» (бизнес и бюджетные организации) согласован ниже установленных ФАС минимальных значений. По предварительным оценкам, это повлечет за собой кризис в энргосфере.