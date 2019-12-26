Водонаева советует россиянкам «не рожать рабов этому государству»

Алена Водонаева выступила против запрета абортов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая, экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что не стоит «рожать рабов», а лучше сделать аборт, если женщина не уверена, что сможет обеспечить достойную жизнь себе и детям. На своей странице в Instagram она поддержала слова свердловской экс-чиновницы Ольги Глацких, которая говорила на встрече с молодёжью, что «государство вас не просило рожать».

«Ольга Гладских единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — пишет Водтонаева.

Телеведущая отмечает, что «мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами». По ее мнению, много детей только либо в богатых семьях, либо у «необразованного быдла». Богачи, как считает Водонаева, рожают много детей для того, чтобы в будущем они тратили их состояние. Ко второй категории она относит тех, кто вообще не думает о будущем: «Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей?».

Водонаева призвала россиянок не слушать чиновников, которые обещают поддержку тем, кто родит много детей. «Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — заявила телеведущая.