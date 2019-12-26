25 декабря 2019

Водонаева советует россиянкам «не рожать рабов этому государству»

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, водонаева алена
Алена Водонаева выступила против запрета абортовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая, экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что не стоит «рожать рабов», а лучше сделать аборт, если женщина не уверена, что сможет обеспечить достойную жизнь себе и детям. На своей странице в Instagram она поддержала слова свердловской экс-чиновницы Ольги Глацких, которая говорила на встрече с молодёжью, что «государство вас не просило рожать».

«Ольга Гладских единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», — пишет Водтонаева.

Телеведущая отмечает, что «мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами». По ее мнению, много детей только либо в богатых семьях, либо у «необразованного быдла». Богачи, как считает Водонаева, рожают много детей для того, чтобы в будущем они тратили их состояние. Ко второй категории она относит тех, кто вообще не думает о будущем: «Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей?».

Водонаева призвала россиянок не слушать чиновников, которые обещают поддержку тем, кто родит много детей. «Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — заявила телеведущая.

Пост в соцсети Водонаева написала после того, как прочитала о рекомендации минздрава Самарской области частным клиникам отказаться от проведения абортов. Как пишет «Царьград», региональный министр Михаил Ратманов во время встреч с руководителями частных медицинских учреждений обращался к ним с убедительной просьбой отказаться от проведения операций по прерыванию беременности без медицинских показаний. Он отметил, что в государственных учреждениях с женщинами, решившими сделать аборт, работают психологи.

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Меня тут знатно бомбануло. Прочитала, что в Самарской области минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. «Государство вас не просило рожать», — говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты? А еще мне нравятся отговорки наших политиков: то демографическая яма у них была, то гей-пропаганда все испортила, а теперь появился еще одна причина вымирания россиян — закон о домашнем насилии. Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами. Я больше не верю, что «завтра» будет лучше, хотя желаю для своей страны лучшего и очень люблю землю на которой я родилась. В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в «Пятерочке», баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания потрахаться. Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой - нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке? Девочки, которые меня читают, судя по статистике моего профиля, вы и есть главный «материнский фонд» нашей страны. Так вот, не слушайте рекомендации ( карусель ?? )

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

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