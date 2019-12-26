Легендарное предприятие «тюменской матрешки» продает снегоходы, чтобы погасить долги

Компания «СибНАЦ» признана банкротом 4 июля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На одном из старейших геологических предприятий Тюмени — компании «СибНАЦ» — завершилась оценка стоимости транспортных средств. Сообщение об этом опубликовано на портале «Федресурс». Машины будут проданы на торгах, чтобы частично погасить долги компании, которая признана банкротом 4 июля.

Всего на балансе «СибНАЦ» числится 37 транспортных единиц, общая стоимость которых составляет более 19,8 млн рублей (НДС). Самым дорогим активом в своей категории стал транспортер с буровой установкой, оцененный в 2,9 млн рублей. Также компания будет продавать снегоходы «Буран» (160 тыс. рублей), автомобиль Автомобиль Mersedes-Benz VIANO (1,05 млн рублей) и другую технику.

Компания «СибНАЦ» была создана почетным гражданином Тюменской области Анатолием Брехунцовым. Предприятие является продолжателем традиций «Главтюменьгеологии», и долгие годы было основным разведчиком недр Ямала. Как ранее сообщало «URA.RU», «СибНАЦ» признан несостоятельным по иску предприятия «Инженерное бюро». Общая сумму долга компании превысила 2,9 млрд рублей. На предприятие активно идет продажа имущества — в частности, памятных медалей.