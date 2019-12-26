Россиянам рассказали, когда они смогут получать номера для машин в автосалоне

Регистрацию номеров в автосалоне запустят без тестового режима Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Система регистрации автомобиля в автосалоне может заработать только летом. Таким мнением с «URA.RU» поделился председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

«Должны выйти еще пять различных приказов, которые распишут все требования к автосалонам. В январе, возможно, документы только опубликуют, потом составят список центров, в которых регистрация будет возможна. В лучшем случае, система заработает ближе к лету», — заявил Форманчук.

По его словам, чтобы нововведения заработали должным образом, нужно было запустить систему в тестовом режиме в пилотных регионах. «Если это эксперимент, то и нужно проводить эксперимент. Люди хотят большой сервис. На мой взгляд, систему нужно было запустить еще лет десять назад. Но сделали как обычно: не посоветовались с дилерами, а просто придумали закон», — пояснил эксперт.

Ранее «URA.RU» писало, что с начала 2020 года в России можно будет зарегистрировать автомобиль и получить на него номер прямо в автосалоне. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, отмечает RT. Стоимость услуги будет доходить до 500 рублей, поянсяет телеканал 360.