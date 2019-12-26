Учительницу, на которую напал подросток с молотком, спасла шапка

Женщину спасла зимняя шапка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стало известно, что 15-летний школьник, напавший с молотком на 54-летнюю учительницу русского языка и литературы екатеринбургской школы № 24 Марину Заболотную, не успел нанести ей серьезных травм. По мнению медиков, женщину спасла шапка на голове, смягчившая удары.

«У пострадавшей ушибленная рана волосистой части головы. Сделана первичная хирургическая обработка. Рану зашили, перевязали и женщина пошла домой. От госпитализации она отказалась. Ее травмы можно расценивать как легкой степени тяжести», — сообщил «URA.RU» источник в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга.

Марина Заболотная пожалела школьника Фото: сайт школы № 24

Ранее «URA.RU» сообщало, что девятиклассник подкараулил учительницу возле ее дома, подкрался сзади и, по предварительным данным, не менее пяти раз ударил ее по голове молотком. Женщина сумела отнять у него молоток. На скорой помощи ее отвезли в больницу, а подростка вместе с мамой и бабушкой забрали в полицию. Как сообщают в УМВД по Екатеринбургу, Заболотная пожалела ученика и отказалась писать на него заявление. Уголовная ответственность при травмах легкой и средней тяжести наступает с 16 лет. Если судебно-медицинская экспертиза пострадавшей подтвердит, что она серьезно не пострадала, он может избежать наказания. Но в любом случае школьник сейчас пройдет психиатрическое обследование. Как выяснилось, школьник не выучил отрывок из «Горя от ума» Грибоедова, который был задан еще две недели назад. Учительница припугнула его, что не допустит до ОГЭ. По предварительным данным, нападение произошло по этой причине. По данным полицейских, школьник учете в ПДН не состоит. Воспитывается в благополучной, но не полной семье — живет с мамой и бабушкой.