Российский историк обвинил легендарного уральского разведчика в терроризме

Советский разведчик, уралец Николай Кузнецов, действовавший во время Великой Отечественной войны под именем немецкого офицера Пауля Вильгельма Зиберта, совершил акт террора, когда убил командующего карательными войсками генерала фон Ильгена. Такое мнение в эфире «Радио Свободы» высказал историк Никита Петров.
«Да, он (генерал фон Ильген — прим. ред.) был похищен и был в тот же день, кстати говоря, в лесу Кузнецовым убит вместе с шофером. Это называется терроризм, если так разобраться», — заявил Петров.
Кузнецов работал под прикрытием в гитлеровском тылу. На его счету 11 ликвидированных генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации на Украине. 9 марта 1944 года Кузнецов с помощниками Яном Каминским и Иваном Беловым столкнулся с отрядом украинских националистов. Советские разведчики погибли в этом бою. В ноябре 1944 года Кузнецов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.