ФСБ обвинила курганскую активистку в призывах к терроризму

Любовь Кудряшова стала фигурантом нового уголовного дела Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В отношении руководителя общественного движения «Курган-Антиуран» Любови Кудряшовой возбуждено уголовное дело. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Экспертиза установила, что материалы, которые Кудряшова публиковала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с 2014 по 2016 годы, побуждали к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации. При этом женщина являлась «активным противником проводимой органами государственной власти и президентом РФ политики», отрицала легитимность существования России как суверенного государства. Она также открыто выступала за смену конституционного строя и действующей власти с применением насилия, а также к насильственному захвату властных полномочий.

Следственные органы регионального УФСБ считают, что Кудряшова совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма).

Ранее «URA.RU» сообщало, что Кудряшова выступала не только за запрет добычи урана в Зауралье, но и также возглавляла движение за восстановление прав граждан СССР, которое продавало курганцам справки с печатью «Курганского облисполкома» и переписывалось с зарубежными дипмиссиями. В отношении женщины возбуждали уголовное дело по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). По решению суда ее помещали в психоневрологический диспансер, однако позже выписали оттуда.