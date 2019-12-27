Прогноз об изменении численности россиян поставили под сомнение

В России спрогнозировали уменьшение числа россиян Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прогноз Росстата о том, что количество граждан России может измениться со 146,7 млн человек в 2020 году до 134-150 к 2036 году оказался «слишком оптимистичным». Таким мнением с «URA.RU» поделился старший научный сотрудник экономического факультета МГУ, демограф Борис Денисов.

«Прогноз Росстата верен, но ориентироваться нужно на уменьшение числа населения. Возможно, Росстат даже приукрасил эту цифру. Как мы видим, рождаемость в стране падает, следовательно, ни о каком увеличении населения речи быть не может», — рассказал «URA.RU» Денисов. Прогноз о том, что россияне к 2035 году будут жить на 6 лет больше, оказался маловероятным. «С нашим здравоохранением говорить о продолжительности жизни населения говорить нельзя. Государство выделяет слишком мало денег на медицину», — пояснил демограф.

Ранее «URA.RU» писало, что Росстат спрогнозировал увеличение числа россиян. Также специалисты предположили, что продолжительность жизни в России увеличится, напоминает телеканал 360. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста «URA.RU» и пообещал выделить дополнительно 550 млрд рублей на нацпроект «Здравоохранение».