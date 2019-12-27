Уроженка Кургана заявляет, что не делала пластических операций Фото: Анжелика Кенова, «ВКонтакте»

Уроженка Кургана Анжелика Кенова, известная как «русская Барби», стала героем передачи «Пусть говорят» на «Первом канале». Выпуск был посвящен людям, изменившим свою внешность при помощи операций, однако сама Анжелика заявила, что у нее «все свое», и даже нет косметики.

«Тут у нас много специалистов, которые если что — все увидят», — ответил на это ведущий Дмитрий Борисов. «Работа коллег налицо. Не будем скрывать факты: ряд операций проведен», — заявил пластический хирург, эксперт Росздравнадзора Антон Захаров. Он отметил, что имеет большой опыт проведения эстетических операций в области лица, который позволяет ему сделать однозначный вывод: следы вмешательства действительно есть.

Ведущий решил заступиться за девушку, показав ее детские фотографии: «Тоже, в принципе, принцесса». Однако специалисты тут же обратили внимание, что у Анжелики изменились скулы. «Вы всех мерите штампами и ведете себя как дикари», — обратился к экспертам друг Анжелики Андрей Болдарь. Сама девушка призналась, что пришла на съемки в синих линзах, при этом отметила, что настоящий цвет глаз у нее — голубой. «С этого все и начинается: сначала линзы, потом ресницы», — заявил один из участников программы.

Анжелика Кенова (настоящая фамилия — Чепрасова) родилась в Кургане, в настоящее время живет в Москве. Известность она получила благодаря социальным сетям, где позиционирует себя как «живая кукла Барби из России». На передаче девушка рассказала, что работает моделью и детским психологом.