Группа молодежного отделения «Ямал — потомкам!» была взломана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группу молодежного отделения общественного движения «Ассоциация «Ямал — потомкам!» взломали. Сейчас в паблике предлагают услуги жиголо — мужчины, предоставляющего сексуальные услуги на платной основе. Об этом «URA.RU» сообщил президент ассоциации Эдуард Яунгад.

«Страницу молодежки взломали. Группа была создана давно. Воссоздать ее не представляется возможным. Будет создана новая группа. Права админов ребята передавали друг другу. Предположения о причинах взлома отсутствуют», — отметил Яунгад.

Аналогичное сообщение о взломе появилось и на официальной странице окружной организации «Ямал — потомкам!»: «Мы уже обратились с просьбой к администраторам „ВКонтакте“ помочь к нам восстановить данные. Группа молодежного отделения будет обновлена. Ссылку на группу молодежного отделения мы разместим на сайте и на странице ассоциации „Ямал-потомкам!“ в ближайшем будущем. Новый 2020 год с новой странички».

В пресс-службе «ВКонтакте» агентству сообщили, что посторонние получили доступ к аккаунту одного из администраторов группы: «Они удалили других админов из руководства группы и изменили тематику сообщества. Мы готовы восстановить работу группы, как только все администраторы сообщества защитят свои аккаунты от взлома». Паблик сейчас заблокирован.

Ассоциация «Ямал — потомкам!» помогает коренному населению округа защищать свои права и интересы, находить работу и получать соцвыплаты. По инициативе ассоциации в округе был создан департамент по делам КМНС. Ямальская ассоциация стояла у истоков создания российской ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.

Вместо группы молодежного отделения «Ассоциация „Ямал — потомкам!“ теперь услуги мужского эскорта Фото: скриншот группы группы молодежного отделения „Ассоциация ‚Ямал — потомкам!‘