Кремль высказался о причинах взрыва дома в Магнитогорске спустя год после трагедии

Российские власти не изменили своей позиции о причинах обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске, которое 31 декабря 2018 года унесло 39 жизней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что причиной трагедии по-прежнему считается взрыв бытового газа.
«Эксперты сразу вынесли вердикт, что слухи [о теракте], являются ничем большим, кроме как слухами, и не соответствуют действительности, — сказал Песков. — Здесь нет каких-то новых элементов».
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва обрушилась часть дома на Карла Маркса, 164. Под завалами погибли 39 человек. Во время спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили 11-месячного ребенка, который пролежал под завалами в 30-градусный мороз 35 часов. Через месяц его выписали из больницы.
Вечером 1 января в Магнитогорске взорвалось маршрутное такси. Тогда начали множиться слухи о том, что события связаны между собой и могли быть организованы террористами. Однако самые разные органы власти опровергли эту версию.