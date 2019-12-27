Кремль высказался о причинах взрыва дома в Магнитогорске спустя год после трагедии

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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 4. Магнитогорск, руины, последствия взрыва, демонтаж подъезда
Взрыв дома произошел в канун Нового годаФото: Илья Московец © URA.RU
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Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Российские власти не изменили своей позиции о причинах обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске, которое 31 декабря 2018 года унесло 39 жизней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что причиной трагедии по-прежнему считается взрыв бытового газа.

«Эксперты сразу вынесли вердикт, что слухи [о теракте], являются ничем большим, кроме как слухами, и не соответствуют действительности, — сказал Песков. — Здесь нет каких-то новых элементов».

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва обрушилась часть дома на Карла Маркса, 164. Под завалами погибли 39 человек. Во время спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили 11-месячного ребенка, который пролежал под завалами в 30-градусный мороз 35 часов. Через месяц его выписали из больницы.

Вечером 1 января в Магнитогорске взорвалось маршрутное такси. Тогда начали множиться слухи о том, что события связаны между собой и могли быть организованы террористами. Однако самые разные органы власти опровергли эту версию.

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