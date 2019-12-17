Проводимость поврежденного нерва мальчика стала выше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Младенец Ваня Фокин, чудом выживший при взрыве в Магнитогорске, прошел четвертый курс реабилитации. Видеозапись, на которой спасенный ребенок уже самостоятельно бегает, опубликовали РИА «Новости».

«Ванечка стал намного активнее, уже довольно быстро умеет передвигаться, хотя совсем недавно не мог даже правильно ножку вверх поднимать», — рассказала RT его мама Ольга Фокина. По ее словам, поврежденный нерв медленно, но восстанавливается.

При этом родители ребенка пока не могут спрогнозировать, когда именно здоровье Вани полностью восстановится. Следующий курс реабилитации малыш пройдет в Магнитогорске.

Жилой дом в городе металлургов обрушился в ночь на 31 декабря 2018 года из-за взрыва газа. Под обломками оказалось 39 человек, включая 11-месячного Ваню Фокина. Он провел под завалами около 35 часов, после чего до него смогли добраться спасатели. Под наблюдением врачей младенец провел полтора месяца и в феврале смог вернуться. Реабилитацию Ваня Фокин проходил в Москве, напоминает «Ридус».

В июне бригаду врачей из Москвы, Челябинска и Магнитогорска, а также сотрудников МЧС, спасших мальчика, наградили главной медицинской премией страны «Призвание».