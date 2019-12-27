Власти Ямала потратят миллионы рублей на подарок для талантливой молодежи

На создание арт-резиденции в Салехарде потратят 180 млн рублей Фото: Владимир Андреев

Правительство Ямала выделит более 180 млн рублей в 2020 году на создание одной арт-резиденции на территории округа. Об этом сообщается в проекте постановления, подписанном губернатором региона Дмитрием Артюховым.

«Департаменту молодежной политики и туризма ЯНАО предоставить субсидию в соответствии с порядком в сумме 180,5 млн рублей некоммерческой организации «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ»», — говорится в документе. В постановлении также указано, что средства будут потрачены на компенсацию расходов, связанных с созданием арт-резиденции в Салехарде.

В пресс-службе правительства Ямала «URA.RU» сообщили, что креативные пространства создаются в округе по запросу со стороны молодежи. «Есть запрос на такие пространства, где они могут собираться, проводить с пользой время, реализовываться творчески. Поэтому в течение двух лет в округе на базе молодежных центров в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде будут созданы арт-резиденции. Это современные коворкинги, творческие медиастудии, пространства для репетиций», — уточнили в правительстве.

Ямал — один из 14 пилотных регионов России, где будут созданы арт-резиденции. Проект был анонсирован на фестивале «Таврида Арт» в августе 2019 года. Стратегическая сессия проходила под председательством первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.