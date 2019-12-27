Силовики ищут доказательства вины бывшего вице-губернатора Зауралья в хищении десятков миллионов

Сергей Пугин не появляется на работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане считают, что силовики собирают необходимую доказательную базу, чтобы выдвинуть обвинение бывшему вице-губернатору Сергею Пугину, курировавшему в правительстве федеральную программу развития сельских территорий. При ее реализации выявили многомиллионные хищения.

«В его отношении ведется доследственная проверка», — сообщил источник, близкий к силовым структурам. По его данным, следователи пытаются набрать доказательную базу, чтобы выдвинуть серьезные обвинения.

В пресс-службе зауральского следственного комитета отказались комментировать связь Сергея Пугина с возбужденным уголовным делом. Также тут не ответили на вопрос, были ли ему предъявлены какие-либо обвинения. По данным источников на «Курганмашзаводе», с момента появления новостей об обыске у Пугина на рабочем месте он не появлялся. Телефон бывшего чиновника остается недоступным для звонков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что другим фигурантам дела о хищении десятков миллионов рублей при строительстве объектов по федеральной программе развития сельских территорий накануне была выбрана мера пресечения на время следствия. Подозреваемых задержали после обысков. Речь идет о похищении федеральных средств, которые были выделены по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Дело возбуждено по ч. 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой). Одним из фигурантов стал бывший глава Кетовского района Александр Носков.