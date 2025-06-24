Курганский застройщик тюменских школ увеличил прибыль на 908%

Курганская компания «Арагацстрой», занимающаяся строительством и ремонтом школ в Тюменской области, увеличила чистая прибыль на 908%. По итогам прошлого года этот показатель достиг почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия.
«Чистая прибыль компании за 2024 год: 17,9 миллиона рублей (+908%). В 2023-м было заработано на 16,2 миллиона рублей меньше», — говорится в финансовой отчетности.
Сами доходы пошли на снижение. По итогам прошлого года, они уменьшились с 1,2 миллиарда до 794 миллионов рублей. При этом в среднем последние годы доходы предприятия росли на 26,8%, а чистая прибыль на 65%.
Компания зарабатывает на капитальном ремонте и строительстве социальных объектов и административных зданий. В частности, в прошлом году застройщик начал возводить школу со спортивными площадками в селе Мальково Тюменской области. Контракт составляет 2,5 миллиарда рублей. Еще один контракт на 200 млн рублей в тюменском селе Бухтал. Там компания проводит капремонт школы. Есть в активе застройщика контракты по строительству ФОКов и тротуаров, ремонту больниц, автомобильных дорог и театров.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в компанию. На момент публикации ответ не поступил.
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