Курганский застройщик тюменских школ увеличил прибыль на 908%

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Строительная компания «Арагацстрой» резко увеличила чистую прибыль
Строительная компания «Арагацстрой» резко увеличила чистую прибыль Фото:

Курганская компания «Арагацстрой», занимающаяся строительством и ремонтом школ в Тюменской области, увеличила чистая прибыль на 908%. По итогам прошлого года этот показатель достиг почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия.

«Чистая прибыль компании за 2024 год: 17,9 миллиона рублей (+908%). В 2023-м было заработано на 16,2 миллиона рублей меньше», — говорится в финансовой отчетности.

Сами доходы пошли на снижение. По итогам прошлого года, они уменьшились с 1,2 миллиарда до 794 миллионов рублей. При этом в среднем последние годы доходы предприятия росли на 26,8%, а чистая прибыль на 65%.

Компания зарабатывает на капитальном ремонте и строительстве социальных объектов и административных зданий. В частности, в прошлом году застройщик начал возводить школу со спортивными площадками в селе Мальково Тюменской области. Контракт составляет 2,5 миллиарда рублей. Еще один контракт на 200 млн рублей в тюменском селе Бухтал. Там компания проводит капремонт школы. Есть в активе застройщика контракты по строительству ФОКов и тротуаров, ремонту больниц, автомобильных дорог и театров.

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в компанию. На момент публикации ответ не поступил.

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Курганская компания «Арагацстрой», занимающаяся строительством и ремонтом школ в Тюменской области, увеличила чистая прибыль на 908%. По итогам прошлого года этот показатель достиг почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия. «Чистая прибыль компании за 2024 год: 17,9 миллиона рублей (+908%). В 2023-м было заработано на 16,2 миллиона рублей меньше», — говорится в финансовой отчетности. Сами доходы пошли на снижение. По итогам прошлого года, они уменьшились с 1,2 миллиарда до 794 миллионов рублей. При этом в среднем последние годы доходы предприятия росли на 26,8%, а чистая прибыль на 65%. Компания зарабатывает на капитальном ремонте и строительстве социальных объектов и административных зданий. В частности, в прошлом году застройщик начал возводить школу со спортивными площадками в селе Мальково Тюменской области. Контракт составляет 2,5 миллиарда рублей. Еще один контракт на 200 млн рублей в тюменском селе Бухтал. Там компания проводит капремонт школы. Есть в активе застройщика контракты по строительству ФОКов и тротуаров, ремонту больниц, автомобильных дорог и театров. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в компанию. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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